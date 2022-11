Scuola | il ministro Valditara | «Lavori socialmente utili per i violenti in classe»

Leggi su open.online

(Di lunedì 21 novembre 2022) La soluzione per mettere un freno agli episodi di violenza nelle classi scolastiche? Per ildell’Istruzione e del Merito, Giuseppe, risiederebbe (anche) nell’invio dei responsabili a svolgere. Per arginare il problema, ha detto infatti il neo-intervenendo a Milano all’evento “Italia – Direzione Nord”, è necessario intervenire «anche prevedendo forme diverse di sanzioni nei confronti di quegli studenti che non hanno capacità di rispettare le regole: una cosa che mi è sempre parsa molto utile sono i». L’obiettivo, ha proseguito, deve essere quello di «ridare autorevolezza ai docenti, rispetto verso i docenti, gli studenti e i beni ...