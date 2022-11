Sci | i convocati azzurri per Killington e Lake Louise | assente Goggia - Sport - Altri Sport - quotidiano net

(Di lunedì 21 novembre 2022) In Nord America la Coppa del Mondo accende definitivamente i motori dopo gli slalom di Levi: Paris e Brignone le carte azzurre,è concentrata su...

In Nord America la Coppa del Mondo accende definitivamente i motori dopo gli slalom di Levi: Paris e Brignone le carte azzurre, Goggia è concentrata su Lake Louise ...Sono tre le affermazioni del Bel Paese a Lake Louise, Paris fu l'ultimo a primeggiare nel 2013. L'altoatesino guida un team che rivedrà presente anche Florian Schieder, nativo di Castelrotto che ha ... Sci alpino, i convocati dell'Italia per Lake Louise. Dominik Paris il faro, torna Florian Schieder In Nord America la Coppa del Mondo accende definitivamente i motori dopo gli slalom di Levi: Paris e Brignone le carte azzurre, Goggia è concentrata su Lake Louise