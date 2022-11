Sci di Fondo | i convocati azzurri della prima tappa di Coppa del Mondo

Leggi su ilfaroonline

(Di lunedì 21 novembre 2022) Cinque uomini e due donne idal direttore tecnico azzurro Alfred Stauder per lainauguraledeldi sci di, in programma a Ruka da venerdì 25 a domenica 27 novembre. Nella località finlandese si disputeranno una sprint in tecnica classica, una 10 km in tecnica classica e una 20 km a inseguimento in tecnica libera maschili e femminili. Al via Federico Pellegrino, Francesco De Fabiani, Giandomenico Salvadori, Paolo Ventura, Davide Graz, Caterina Ganz e Anna Comarella. Curiosamente fra i 41 podi conquistati in carriera fra gare individuali e gare a squadre, Pellegrino non è mai riuscito ad arrivare fra i migliori tre a Ruka, dove non è mai andato oltre il quinto posto, così come De Fabiani non è mai entrato in una top ten. Il programma di Ruka Ven. ...