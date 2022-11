Sci alpino | Anita Gulli | “Importante trovare continuità | speriamo in buone condizioni a Killington”

Leggi su oasport

(Di lunedì 21 novembre 2022) Il primo weekend di Coppa del Mondo di scifemminile ha confermato le difficoltà della nazionale azzurra per quanto riguarda le prove di slalom speciale. In entrambe le gare di Levi, delle quattro azzurre al via, soloè riuscita a qualificarsi per la seconda manche. La ventiquattrenne è riuscita a ripetere il suo miglior piazzamento in Coppa del Mondo con un 23° posto nella seconda prova, dopo che un errore le aveva impedito di fare punti nel primo appuntamento. Ora il “circo bianco” si sposta in America del Nord, dove le slalomiste saranno impegnate nella tappa di. Queste le parole diin vista del weekend americano, come riportate dal sito ufficiale della FISI: “Le gare sono andate bene, l’allenamento svolto nei giorni precedenti alle competizioni mi ha permesso di ...