Scherma | Pasquino grande protagonista in Coppa del Mondo ad Eger

Benevento . Nella seconda giornata della Coppa del Mondo diparalimpica a Eger in Ungheria, ottimo risultato per Rossanache ha vinto la medaglia d'argento nella prova di sciabola cat. B. La sannita, dopo aver eliminato in rapida successione ...Benevento . L'avventura nella tappa di Coppa del Mondo diparalimpica, in corso di svolgimento ad Eger in Ungheria, non è iniziata come sperava per l'azzurra Rossana. La forte atleta sannita, seconda nel ranking della specialità della spada ... SCHERMA PARALAMPICA “COPPA DEL MONDO DI EGER”. MEDAGLIA D’ARGENTO PER ROSSANA PASQUINO NewTuscia – EGER – Grande risultato per Edoardo Giordan e Gianmarco Paolucci nella sciabola maschile a squadre. I due atleti laziali, insieme a Matteo Dei Rossi, hanno vinto la prova di Coppa del Mond ...Nell'ultima giornata della Coppa del Mondo Paralimpica di Eger l’Italia ha chiuso la sua partecipazione con un primo e un terzo posto nelle gare a squadre. A trionfare sulle pedane ungheresi sono stat ...