Sbarca il nuovo attaccante | è arrivato Solbakken

(Di lunedì 21 novembre 2022) Ilacquisto della Roma Olanella Capitale. Atterrato nel pomeriggio di lunedì con un volo da Oslo, via Bruxelles, ilacquisto giallorosso effettuerà le visite mediche e firmerà ilcontratto che lo legherà alla Roma fino al giugno 2027. L'norvegese arriva a parametro zero dal Bodo Glimt ed è formalmente il primo acquisto del mercato di gennaio. In attesa del “nulla osta” dal club norvegese per iniziare ad allenarsi con la Roma,non parteciperà alla tourneé in Giappone della Roma.

Questogruppo dei giovani di FdI Alba si unisce a tutti gli altri già esistenti in provincia e dimostra quanto il partito si stia radicando e operando per e sul territorio'. Emanuele Bolla, ...Non solo il dramma della fabbrica che chiude e dell'incidente sul lavoro, e neppure stereotipi come quello del dipendente pubblico fannullone. Cgil Piemontesui social per raccontare storieIl nuovo acquisto della Roma Ola Solbakken è arrivato nella Capitale. Atterrato nel pomeriggio di lunedì con un volo da Oslo, via Bruxelles, il nuovo acquisto giallorosso effettuerà le visite mediche ...L'attaccante norvegese è sbarcato a Fiumicino poco prima delle 14 accompagnato dal suo agente e dalla fidanzata ...