Sanità | presentata la nuova Fondazione Ospedale Niguarda

(Di lunedì 21 novembre 2022) (Adnkronos) – Lunedì 21 novembre presso l’omonimoè stata inaugurata la. Il nuovissimo ente di terzo settore si pone come obiettivo quello di stare più vicino possibile al paziente e di garantire supporto ad attività di assistenza, formazione e ricerca. Tra i presenti Ignazio La Russa, presidente del Senato, Guido Bertolaso, assessore al welfare della Regione Lombardia ed Attilio Fontana, presidente della Regione Lombardia. Un mondo di aiuti che prevede la collaborazione con il mondo imprenditoriale, come trapela dalle parole di Sara Doris, presidente diMediolanum. L'articolo proviene da Italia Sera.

