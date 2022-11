Saman | quando il padre Shabbar gridò | «Abbiamo giurato sul Corano |  chi di voi ha tradito?»

(Di lunedì 21 novembre 2022) Rivolgendosi al fratellastro rimasto in Italia, l’uomo, preoccupato per gli sviluppi dell’indagine, sbotta: «Chi è quel figlio di un cane che ha parlato?...». Poi ammette: «L’ho uccisa per difendere il mio onore, ora tutti sapranno chi sono io»

Se il corpo ritrovato fosse didesidererei che avesse una degna sepoltura, é rimasta anche ... "É molto provato - prosegue il legale - dagli ho comunicato la notizia, attendiamo insieme il ...La famiglia diera chiusa, non frequentava i nostri centri culturali islamici. Shabbar poi ... Matrimoni combinati Sono frequenti nella nostra comunità, ma si concretizzano soloi due ... Saman Abbas, trovati resti umani vicino casa. Nel casolare entrarono le telecamere di Chi l'ha visto Danish Hasnain ha indicato il luogo agli inquirenti. La comunità pakistana: "Il mandante è il papà" Ora andrà in scena il capitolo tutti contro tutti. A poche ore di distanza dall'arresto in Pakistan ...Rivolgendosi al fratellastro rimasto in Italia, l’uomo, preoccupato per gli sviluppi dell’indagine, sbotta: «Chi è quel figlio di un cane che ha parlato...». Poi ammette: «L’ho uccisa per difendere i ...