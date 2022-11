(Di lunedì 21 novembre 2022) Treviglio. Partire dal congresso provinciale per confermarsi prima le Regionali e per conquistare, poi,. Questo il cronoprogramma dettato da Matteosul palco della Fiera di: il Ministro delle Infrastrutture del Governo Meloni si prende la scena dopo la disquisizione dei due candidati alladi segretario provinciale, Fabrizio Sala e Mauro Brambilla, ela. La tocca certamente non piano, incita i 1.200 militanti, migliaia di iscritti e 50 sindaci che animano la terra bergamasca e lo fa con i toni del pratone di Pontida, solo qualche mese dopo il trionfo della coalizione di centrodestra alle politiche. Come? Rilanciando il territorio, in particolare quello più sensibile e lontano dalle conquiste del Carroccio, il capoluogo bergamasco. ...

BergamoNews.it

... due riminesi nella band chelive durante i Mondiali di calcio Terremoto: scossa di magnitudo 4.3 al largo della costa Pesarese Padre e madre non li decideQuei 'poltronari del Pd di ...... due riminesi nella band chelive durante i Mondiali di calcio Terremoto: scossa di magnitudo 4.3 al largo della costa Pesarese Padre e madre non li decideQuei 'poltronari del Pd di ... Salvini suona la carica: “Bergamo ha un’amministrazione stanca”. Belotti: “E pasticciona” Il ministro delle Infrastrutture a Treviglio per il congresso provinciale pone l’obiettivo delle elezioni nel capoluogo ai futuri dirigenti. Intanto promette lo sblocco dei cantieri «In primavera la g ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...