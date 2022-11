Salto con gli sci | i convocati dell’Italia per la Coppa del Mondo di Ruka | tre azzurri in Finlandia

(Di lunedì 21 novembre 2022) Siamo già alla seconda tappa stagionale per quanto concerne ladeldicon gli sci maschile: nel fine settimana a, in, l’Italia sarà rappresentata da tre atleti. Sono stati infattiGiovanni Bresadola, Alex Insam e Francesco Cecon. Sul trampolino HS142 si terranno le qualificazioni venerdì 25 alle ore 16.45, mentre la prima gara si disputerà sabato 26 alle ore 9.00, infine domenica 27 ci saranno delle nuove qualificazioni alle ore 7.30, prima della seconda gara programmata alle ore 9.00. CALENDARIODEL2022CON GLI SCI Venerdì 25/11 –del– Qualificazioni HS142 maschile(Fin) – ore ...

Si pensi a Boulaye Dia o Ismaila Sarr, senza dimenticare la difesa di stelleKoulibaly e Diallo ... Ma chiede undi qualità ad Afif e Ali, rimasti ingabbiati nella morsa della difesa dell'...Dalle linee autobus alla mobilità urbana leggera, ildi Terravision è di quelli importanti. L'azienda che da 10 anni gestisce i servizi navetta ...nel mondo della micro mobilità sostenibile...Sara Simeoni torna in tv come ospite fisso de Il circolo dei mondiali , trasmissione ideata da Alessandra De Stefano sulla falsariga de Il ...Il direttore della coreografia della cerimonia d’apertura il giovane e poliedrico Emanuele Cristofoli, in arte Laccio. Dopo Eurovision e X Factor, per lui i Mondiali ...