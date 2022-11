(Di lunedì 21 novembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto Si è messo subito alFrancoche da neodella provincia diha effettuato stamani un sopralluogo ad Agropoli e Castellabate, i due comuni del Cilento dove c’è forte preoccupazione dopo l’ondata del maltempo e in vista di nuovi temporali. Sono notevoli danni provocati dalle piogge e Franco, da oggi alla guida di palazzo Sant’Agostino, ha potuto registrare di persona le preoccupazioni dei sindaci .si è fatto portavoce delle loro esigenze ed è pronto come provincia a sostenere insieme alla regione la richiesta del riconoscimento di calamità naturale. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

anteprima24.it

... ecco il ballerino per una notte dell'8° puntata 21 Novembre Musica Musica- classica nel cuore ... Registrazione del Tribunale din° 15/2015 del 21 dicembre 2015 La Redazione Contattaci ...... ecco il ballerino per una notte dell'8° puntata 21 Novembre Musica Musica- classica nel cuore ... Registrazione del Tribunale din° 15/2015 del 21 dicembre 2015 La Redazione Contattaci ... Salerno, il neo presidente Alfieri già al lavoro (VIDEO) Alla chiusura dei seggi il numero di votanti è stato pari all’80% degli aventi diritto Il candidato del Pd Franco Alfieri, sindaco di Capaccio Paestum, è il nuovo presidente della Provincia di Salerno ...Valiante: "Non c’è tempo però per trastullarsi e disperdere ancora tempo. C’è da recuperare il terreno perduto e la gente , c’è da recuperare il territorio e la credibilità di una parte della politica ...