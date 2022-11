Sale sul muretto e precipita nel vuoto | trovato morto da un passante

(Di lunedì 21 novembre 2022) Tragedia sul lago d'Iseo: il 54enne Cristian Pologna (di Villongo, in provincia di Bergamo) è statosenza vita nel giardino di una villetta disabitata in via Alessandro Manzoni a Sarnico. L'allarme è stato lanciato da...

Borsa Italiana

LA NUOVA FEATURETTE DI BABYLON Oltre ai due grandi nomicartellone, in Babylon vedremo anche ... Babylon arriverà nellestatunitensi il 25 dicembre , mentre il Italia il debutto è stato fissato ...Benzina,il prezzo da dicembre Nel caso del gasolio per autotrasportatori stop del sostegno ... L'aliquota di accisagasolio commerciale Per quanto riguarda infine l'aliquota di accisa... REVO passa su Euronext STAR Milan. Sale a 77 il numero delle società sul segmento Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...Sale il prezzo della benzina da dicembre. Lo sconto sui prezzi dei carburanti si riduce da dicembre, quasi dimezzandosi. Le accise sulla benzina passeranno infatti a 578,40 euro fino al ...