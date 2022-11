Sabatini | “Se Pogba ritorna al suo livello | la Juve può pensare allo scudetto”

... dal caso Karsdorp a Roma alla situazione del campionato italiano, con particolare attenzione alla lotta scudetto: Davanti, però, c'è il Napoli di Luciano Spalletti, un allenatore che...Commenta per primo L'ex ds della Salernitana , Walter, ha concesso un'intervista a Sky per parlare del momento del calcio italiano. ALLEGRI E LO ... Dipenderà da come si ripresenta, ...Walter Sabatini è intervenuto in collegamento con 'Sky Calcio Show' dove ha parlato della lotta scudetto e non solo.L'ex ds della Salernitana, Walter Sabatini, ha concesso un'intervista a Sky per parlare del momento del calcio italiano. ALLEGRI E LO SCUDETTO - "A ...