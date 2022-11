Sabatini | “Napoli straordinario |  Kvaratskhelia mi suscita invidia Vi dico una cosa su  Karsdorp” – VIDEO

Leggi su napolipiu

(Di lunedì 21 novembre 2022)ha parlato deldi Spalletti , l’ex ds si è soffermato anche sulla corsa scudetto e sui mondiali in Qatar. Walterha parlato deldi Luciano Spalletti ai microfoni di Sky Calcio Club. L’ex ds si è soffermato anche sulle rivali degli azzurri per lo scudetto e sui mondiali di calcio in Qatar: “Ilda subito mi è sembrata una squadra con sincronie straordinarie. Quando certe dinamiche si vedono così in fretta, viene da pensare subito a un gran campionato. Kvaratskhelia non me l’aspettavo così forte e miuna certa, perché quella è una vera scoperta. È una locomotiva, quando si mette in movimento è inarrestabile. Ma oltre alla potenza ha anche una grande tecnica. Hanno imbroccato tutto, prima di tutto è stato bravo il ...