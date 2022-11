S Doris Mediolanum | ' Fondazione Niguarda integra sostegno pazienti'

(Di lunedì 21 novembre 2022) Milano,, 21 nov. (Adnkronos) - "Credo che unalegata a una realtà sanitaria come l'Ospedale, così grande e importante, sia fondamentale per completare l'opera portata avanti dall'ospedale nele nell'aiuto ai". Lo ha detto la presidente die vice president di Banca, Sara, a margine dell'inaugurazione dellaOspedale, a Milano. "Dalle collaborazioni con le varie fondazioni come il- ha aggiunto- si può dare un aiuto concreto incredibile, perché laè a contatto diretto con il medico dell'ospedale, che sa esattamente ciò di cui hanno bisogno i ...

Lo ha detto il presidente esecutivo di FondazioneSara, a margine della presentazione della Fondazione Ospedale Niguarda a Milano xb5/trl/gtrLo ha detto la presidente di Fondazionee vp di Banca, Sara, a margine dell'inaugurazione della Fondazione Ospedale Niguarda, a Milano. "E' sempre bello potersi ...(Adnkronos) – “Credo che una Fondazione legata a una realtà sanitaria come l’Ospedale Niguarda, così grande e importante, sia fondamentale per completare l’opera portata avanti dall’ospedale nel soste ..."Fondazione Mediolanum è la fondazione di una banca e credo sia molto importante fare rete, condividere le migliori best practice all'interno di questo mondo, in modo da poter sempre migliorare nell'e ...