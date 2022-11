Russia | Navalny | “Io lotto per stivali caldi voi fatelo per libertà”

(Di lunedì 21 novembre 2022) (Adnkronos) – Sono senzainvernali e devo scegliere se rinunciare all’ora e mezza d’aria “in un pozzo gelato più piccolo della mia cella” o rischiare d’ammalarmi per il freddo. Il dissidente russo Alexeiracconta così su Twitter la sua vita in colonia penale, ridotta ormai alla soddisfazione dei soli bisogni primari dell’esistenza. “Se siete vivi e in buona salute fuori da qui, ve la cavate bene. Finite il vostro ‘pumpkin latte’ e andate a fare qualcosa che avvicini laalla”, conclude, riferendosi ad una delle specialità di Starbucks. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

