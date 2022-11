Rugby | ranking | la Scozia guadagna tre posti | l’Italia scivola al 12° posto

Leggi su oasport

(Di lunedì 21 novembre 2022) Penultimo weekend diinternazionale dell’autunno ha regalato tante sfide avvincenti e risultati clamorosi. Su tutte spiccano la sconfitta del Galles a Cardiff contro la Georgia e la netta vittoria dellacon l’Argentina, che vale ai britannici un balzo in classifica. Non cambia la vetta della classifica, con l’Irlanda che ha battuto 13-10 l’Australiae si conferma prima con 90,63 punti, seguita dalla Francia con 90,01 dopo il successo per 35-17 sul Giappone. Non cambia l’ultimo gradino del podio con la Nuova Zelanda che mantiene la terza posizione con 88,98 punti nonostante il pareggio 25-25 contro l’Inghilterra, mentre resta al quartoil Sudafrica che con la vittoria di Genovaun paio di punti decimali e ha 88,01 punti. Si conferma al quintodel...