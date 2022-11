Ronaldo in Qatar | ' La mia situazione non scuoterà il Portogallo in questi Mondiali | tutti sanno chi sono'

...per primo Cristianocontinua a far parlare di sé . In conferenza stampa, il 37enne fuoriclasse portoghese ha parlato anche della sua eterna rivalità con Messi, in vista dei Mondiali in: ...Cristianoparla in. 'La mia situazione non scuoterà il Portogallo in questi Mondiali. Io non devo preoccuparmi di quello che pensano gli altri. Parlo quando voglio. Tutti sanno chi sono, in cosa ...Spain coach Luis Enrique said earlier this week it would be "unfair" if Argentina great Lionel Messi were never to win the World Cup.Cristiano Ronaldo insisted Monday that his explosive row with Manchester United would not impact Portugal’s chances at the World Cup as they prepare for their opening match in Qatar with Ghana, Igbe ...