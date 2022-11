Roma | metro B chiusa per «interventi tecnici» | disagi e ritardi per decine di migliaia di pendolari – Il video

(Di lunedì 21 novembre 2022) Ancoraper i fruitori del trasporto pubblicono. Un contrattempo, in particolare, ha spiacevolmente sorpreso gli utenti della linea B delladella Capitale. Atac ha fatto sapere che, «per eseguire un intervento tecnico», la circolazione nella tratta San Paolo-Castro Pretorio è stata interrotta. L’Agenzia del trasporto autoferrotranviario del Comune diha precisato: «Stiamo organizzando un servizio bus sostitutivo. Bus in arrivo sulla tratta interrotta compatibilmente con le condizioni del traffico». Una toppa che sembrerebbe peggio del buco, considerando che diverse centinaia di persone si sono riversate in strada, aspettando di salire sul primo mezzo disponibile per arrivare a destinazione. Con manifesto disappunto. November 21, 2022 su Open Leggi anche:...

B in tilt: guasto tecnico dimezza la linea. Caos bus navetta. Atac ha annunciato il disservizio dalle 7:35. I tecnici si sono messi subito al lavoro nell'ennesima mattinata da incubo per ... Pendolari inferociti per l'ennesimo guasto sulla metro B. Giornata da incubo quella di lunedì 21 novembre per gli utenti Atac. La metro B di Roma infatti è stata bloccata dalle 7:35 ...