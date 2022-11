leggo.it

... verranno potenziare infatti le corse die metro, nei giorni in cui si prevede un maggior ... I turisti stanno tornando ae l'occasione è di quelle da non perdere.Viale, dalla Rotonda Grazia Verenin alla Rotonda Paracadutisti Folgore, sono in corso lavori ... Via di Ravone , dall'incrocio con via di Casaglia al civico 5 (area capolinea), ha un ... Roma, bus e metro gratuiti nel fine settimana per incentivare lo shopping Era appena sceso dal bus, in via Ugo Forti a Roma, in zona Monteverde, quando è stato aggredito da due ragazzi. L’uomo, accerchiato, è stato derubato dello zaino dai due malviventi, due giovani egizia ..."Troppi disservizi sulla linea E8 Lucca-Altopascio, Autolinee Toscane dia risposte a studenti e famiglie". Lo chiedono il consigliere regionale FdI Vittorio Fantozzi e il capogruppo FdI ad Altopascio ...