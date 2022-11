Ritrovata Saman Abass | il padre è stato arrestato La vicenda

Leggi su howtodofor

(Di lunedì 21 novembre 2022) Ladiha sconvolto tutti. Si tratta di una giovane pakistana di 18 anni anni, uccisa dai suoi familiari per aver rifiutato il matrimonio combinato. La ragazza, infatti, aveva un fidanzato e voleva poter scegliere liberamente chi sposare. Per gli uomini della sua famiglia, il suo rifiuto èinterpretato come un gesto di massimo disonore, che andava punito.è stata infatti uccisa e fatta a pezzi dale dallo zio, sotto gli occhi attoniti di sua madre. Ieri sono stati ritrovati i resti della povera ragazza in un capannone vicino casa. Pare che il Ris di Parma sia giunto ad una svolta importante per il caso. Le indagini infatti non si sono mai fermate. Sono stati ritrovati, nel casolare dove la vittima viveva con la famiglia, dei ...