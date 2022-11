Rinnovo contratto scuola | non a tutti i pensionati docenti e ATA spettano gli arretrati stipendiali

(Di lunedì 21 novembre 2022) Non agliper ildeldel comparto. Vi sono delle date precise da rispettare per capire qual è la platea di personale docente e ATA, ormai in pensione, che riceverà gli. L'articolo .

Orizzonte Scuola

Commenta per primo Rodrigo Becao ha detto no ad ogni offerta dicon l' Udinese (ad oggi ilscadrà nel 2024), ora i friulani studiano un nuovo piano: l'ipotesi più probabile, evidenzia Il Messaggero Veneto , è un 'patto' tra società e giocatore, ...I Gunners dalla loro parte hanno iniziato a lavorare per il, con ildel francese in scadenza a giugno 2024 . Non è però da sottolineare la volontà del giocatore che gradisce la ... Rinnovo contratto e aumenti stipendio docenti e ATA: 100 milioni di euro in più. DECRETO in Gazzetta Ufficiale Negli scorsi giorni è stato ufficializzato il rinnovo del contratto di Vagnati con il Torino: ecco perché Cairo ha deciso di confermare il dt ...Tra i giocatori che nelle prossime settimane dovranno parlare con il club per comprendere meglio il proprio futuro c'è anche Lorenzo Venuti. Il terzino di Montevarchi è in ...