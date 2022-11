Ricollocamenti più rapidi e risposta a richieste Italia su Ong | ecco il Piano Ue sui migranti

(Di lunedì 21 novembre 2022) La Commissione europea ha presentato oggi a Bruxelles und'azione con una serie di misure operative sull'emergenza, con particolare focus sui flussi lungo la rotta del Mediterraneo centrale. Ild'azione sarà sul tavolo dei ministri degli Stati membri durante il Consiglio straordinario Affari interni di venerdì prossimo, 25 novembre. Pur sottolineando che "delle soluzioni strutturali alla questione migratoria potranno essere trovate solo attraverso l'adozione dell'intera serie di riforme", proposte il 23 settembre 2020 con il "Patto Ue per l'immigrazione e l'asilo", la Commissione presenta 20 azioni, articolate attorno a tre pilastri, che dovrebbero essere portate avanti dall'Ue e dai suoi Stati membri "per ridurre la migrazione irregolare e non sicura, fornire soluzioni alle sfide emergenti nel settore della ...

Agenzia askanews

Il terzo pilastro, infine, prevede un rafforzamento dell'attuazione del 'meccanismo volontario di solidarieta'' riguardo aidei migranti sbarcati nei paesi piu' esposti ai flussi via ...In pratica si deve andarein fretta, riducendo i colli di bottiglia, in modo che ivadanospediti. Nell'attesa che da volontari diventino strutturali, quando il Patto sulla ... La Commissione Ue presenta un Piano d'azione per l'emergenza migranti. Piantedosi: sono soddisfatto