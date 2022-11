Ricerca Anas | gli automobilisti al volante tendono ad autoassolversi | la colpa è sempre degli altri

(Di lunedì 21 novembre 2022) ROMA – Glialhanno una percezione di sé e dei propri comportamenti decisamente indulgente e il dito puntato contro gli. I pericoli che causano incidenti o situazioni potenzialmente a rischio vengono attribuiti alle condotte altrui. È la fotografia ai guidatori in viaggio, scattata dalla seconda edizione dellasugli stili di guidautenti, commissionata da(Gruppo FS Italiane) e condotta da CSA Research – Centro Statistica Aziendale – con interviste su un campione di oltre 3mila persone e con circa 5mila osservazioni dirette su strada, presentata oggi nell’ambito del convegno “Sicurezza stradale: obiettivo zero vittime” organizzato in occasione della giornata mondiale in ricordo delle vittime della strada. Fattori sociologici e psicologici: ...

