Ri-fondazione Pd. Nuovo nome e statuto. E un elettore dem su tre vuole Bonaccini

(Di lunedì 21 novembre 2022) In vista delle primarie Pd, un sondaggio realizzato da Demos per Repubblica indica le preferenze dei militanti. Il 45% opta per un cambio totale del partito. Elly Schlein è ferma all'8%

La Voce Novara e Laghi

... nella Sala Feste di Palazzo Madama , prende avvio ilciclo di appuntamenti ' Le piante nella ... intero 60; ridotto 50 (riservato Abbonati Musei; insegnanti, AmiciTorino Musei, guide ...Nel primo semestre del 2023 sarà avviato ilnetwork Wi - Fi, unitamente alla copertura con la ...fatto che gli investimenti non sono in capo a Fiera Milano (l'esborso è riconducibile a... Nuovo progetto di Fondazione Comunità Novarese per i malati di epilessia permetterà di comprendere l’origine di molte malattie e di contribuire a scoprire nuove cure per i pazienti”. “Ringraziamo la Fondazione ICO Falck per questa importante donazione che ci permetterà di ...In vista delle primarie Pd, un sondaggio realizzato da Demos per Repubblica indica le preferenze dei militanti. Il 45% opta per un cambio totale del partito.