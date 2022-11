Rezza | ' Importante avere calendario vaccinale per tutte le fasi della vita'

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 21 novembre 2022) Milano, 21 nov. (Adnkronos Salute) - "Parlare di Herpes zoster significa parlare anchesituazione demografica del Paese: l'Italia ha infatti una popolazione che invecchia e che necessita di cure e, soprattutto, di strumenti di prevenzione. Ildovrebbe essere quindi concepito come life-course, ovvero come un qualcosa che deve coprirelerispondendo alle necessità di ciascuna età. In particolar modo, le persone anziane, che hanno quindi superato i 65 anni, devono fare molta attenzione a quella che viene spesso chiamata 'la triade maledetta dell'anziano', ovvero influenza, pneumococco e Herpes zoster, appunto”. Lo ha detto Giovanni, direttore generaleprevenzione Ministero ...