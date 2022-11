Retromarcia della Lega sul bonus per i matrimoni religiosi La misura è stata messa al bando non solo dall’opposizione ma anche dalla Chiesa

la Repubblica

Più del triplo Contante, flat tax e condono: la manovra di Meloni trae caos Ma ... Consideriamo un professionista con compensi nei pressinuova soglia di 85mila euro, il suo ...- - > Un bonus per incoraggiare i matrimoni in chiesa, la Lega fa- Ansa . Quando un proposito lodevole " incoraggiare i giovani a sposarsi in chiesa " ... Ecco perch, la propostaLega ... Brexit, ecco perché è iniziata la (silenziosa) retromarcia di Londra Rimangono in silenzio i giocatori della Nazionale di calcio dell'Iran mentre in sottofondo risuona l'inno della Repubblica Islamica di Theran. Non arriva a sorpresa il gesto di solidarietà della squad ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...