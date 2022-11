Repressione in Iran | messaggio di protesta della Nazionale durante l’inno

(Di lunedì 21 novembre 2022) Continuano anche in campo le proteste per il Mondiale in Qatar. Tra le morti sul lavoro e i finti tifosi l’atmosfera rasenta un contesto tragicomico, come se si fosse in una bolla di vetro. In tutto questo i giocatori si trovano a dover recitare una parte, tante volte senza potersi esprimere a pieno. In questo clima c’è chi ha trovato uno sfogo alle proteste di un Paese intero. Parliamo ovviamente dell’, che vive un turbine di moti popolari da diversi mesi. L’aria che si respira inha raggiunto picchi simili a quellirivoluzione Khomeinista., i giocatori non cantanoFOTO: Getty –-Inghilterra-inno Ciò che è successo nel pre di Inghilterra-è un segnale molto forte. I giocatori dell’non hanno cantato ...

Commenta per primo I giocatori dell'hanno mandato un nuovo messaggio al Paese per protestare contro ladel regime. Dopo gli scontri dei mesi scorsi e le prese di posizione di alcuni giocatori - Azmoun e Taremi su tutti -......intenzionate a scendere in campo con la fascia arcobaleno per protestare contro ladel ... che sarebbe stato il primo a dover scendere in campo (alle 14, contro l'). Oltre all'...I calciatori dell’Iran non hanno cantato l’inno prima dell’esordio al Mondiale in Qatar contro l’Inghilterra. Il gesto è stato fatto per protestare contro il regime iraniano e la sua repressione in ...La retorica del presidente Fifa che invita gli europei a guardare i loro 3.000 anni di storia. Ma dimentica la sanguinosa repressione di Teheran ...