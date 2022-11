Renzi e il retroscena sul Draghi bis | “Il Pd era contrario Franceschini voleva andare al voto | disse | lasceremo che Di Maio svuoti i 5 stelle”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 21 novembre 2022) Fu il Partito democratico a non volere la nascita di un nuovo governo di Mario. Lo sostiene Matteonell’edizione aggiornata de Il Mostro, il suo libro edito da Piemme. Il leader d’Italia viva ritorna alle ore immediatamente precedenti alla fine del governo, il 20 luglio scorso nell’aula di Palazzo Madama. “Dopo che il Movimento 5ha annunciato che non voterà la fiducia anche la destra prende le distanze. Lega e Forza Italia non vogliono che i ministri grillini rimangano dentro (…). Se anche la destra non vota la fiducia è tutto finito e si va a votare”, scrive l’ex segretario del Pd, nelle anticipazioni diffuse dal Corriere della Sera. “Se voglio fare qualcosa – prosegue– devo muovermi. Avvicino il ministro Giorgetti in aula. Ci provo: ‘Giancarlo, sai meglio di me che ...