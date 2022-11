Reinserimento lavorativo detenuti | siglato accordo tra Caritas e Garante

(Di lunedì 21 novembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Un’importante iniziativa per ilnella società civile deidella Casa Circondariale di Benevento ha visto la luce stamane nell’Istituto di contrada Capodimonte. LaDiocesana con il presidente Pasquale Zagarese, ilregionale deiSamuele Ciambriello, e la Casa Circondariale con il direttore Gianfranco Marcello, hanno formalizzato una intesa che prevede la collaborazione degli ospiti della struttura carceraria con le attività diurne dellaper un anno solare, eventualmente rinnovabile. Iaiuteranno gli addetti dellaalla mensa o per altre incombenze nelle ore mattutine per poi fare ritorno nell’istituto di pena per trascorrere la notte. “È un atto ...

