Regionali Lombardia | Maran Pd | “Giusto che Majorino cerchi il dialogo con tutti | anche con Moratti”

(Di lunedì 21 novembre 2022) “Io credo che saremmo stati più forti se le opposizioni si fossero aggregate con una candidatura unica“. Lo ha detto l’assessore alla Casa del Comune di Milano, Pierfrancesco, a margine dell’evento ‘Direzione Nord’, in corso a Milano, rispondendo a chi gli chiede se ritenga fattibile la proposta del candidato Pd, Pierfrancesco, rivolta alla candidata del Terzo Polo, Letizia, di fare un passo indietro e appoggiarlo in vista delle prossime elezioniin. Certamente, spiega, “fa benea perseguire margini con tutte le opposizioni, fino a quando c’è spazio, cercando di trovare punti di unità politica”.con Letizia, quindi: “Con, secondo me“, ...

Il centrodestra però adesso dovrà affrontare unito le elezioni2023 : se dovessero arrivare due vittorie nel Lazio e inil clima si potrebbe rasserenare, altrimenti fino alle ...In, infatti, sembra quasi certo il voto anticipato, prediligendo febbraio. Le date "buone"... Attilio Fontana, del potere di decisione della data del voto delle elezionilombarde, ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per “miglioramento dell'esperienza”, “misurazione” e “targeting e pubblicità” c ...Meteo Milano - Severa fase di maltempo sul nord Italia con acquazzoni nevicate e maltempo diffuso, ecco i dettagli ...