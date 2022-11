Regionali Lombardia | Fontana | “Moratti? Non ho alcun tipo di paura”

...5%: dal 78,5% della Sicilia all'88,4% della. Sono 7,38 milioni le persone che non hanno ... il tasso di copertura nazionale per le quarte dosi è del 25% con nette differenze: dall'11,...... con un'attenzione anche al tema delle autonomie. Il presidente di Confesercenti Campania ... c'è distanza abissale tra Campania e. Dobbiamo avere sostegno certo sul turismo, che è ...Anche in Lombardia, dopo la modifica della legge elettorale, sarà il presidente della Regione in carica (e non più il prefetto) a decidere la data ...Prosegue l'iter per la realizzazione di opere alternative ai passaggi a livello in Valtellina: la Giunta di Regione Lombardia, su proposta dall'assessore regionale a Infrastrutture, Trasporti e ...