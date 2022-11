Reggina-Benevento | probabili formazioni e dove vederla

Leggi su sport.periodicodaily

(Di lunedì 21 novembre 2022) Gara valida per la quattordicesima giornata del campionato italiano di Serie B 2022/2023. Gli amaranto sono a caccia della capolista Frosinone, i sanniti stanno provando a tirarsi fuori dalle sabbie mobili della classifica.si giocherà sabato 26 novembre 2022 alle ore 14 presso lo stadio Granillo.: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE? Gli amaranto vengono da due vittorie consecutive nelle ultime tre partite che gli ha consentito di riprendere la seconda piazza della classifica e mettersi a caccia della capolista Frosinone distanze cinque punti. QUIIl successo esterno ottenuto contro la Spal, unito ai due precedenti pareggi casalinghi consecutivi, ha ridato ossigeno ai sanniti per credere ancor di più in loro stessi, ma la classifica resta comunque ...