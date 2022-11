Reddito di cittadinanza | gli “occupabili” nel 2023 lo riceveranno solo per 8 mesi Ma per molti di loro trovare lavoro è impossibile

(Di lunedì 21 novembre 2022) Un anno “cuscinetto” per tentare di inserire i lavoratorinel mondo del, accompagnandoli con corsi di formazione obbligatori. In parallelo, una riduzione deidi sostegno che per– stando a quanto annunciato dal sottosegretario per l’attuazione del programma Giovanbattista Fazzolari – scenderanno da 12 a otto. È la soluzione ponte individuata dal governo nel tentativo di recuperare risorse drenando fondi da quelli stanziati per ildi, ma senza intervenire già da gennaio con la cancellazione immediata a cui puntava la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. In realtà tutto l’impianto di revisione del sussidio suscitava perplessità e il rinvio dello stop definitivo al 2024 – data che consente comunque di aggiustare il tiro nel frattempo – ...

Il Sole 24 ORE

Come cambiera' ildi'lo decide il Consiglio dei Ministri, aspettate il CDM e' tra un'ora'. Lo ha detto il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti lasciando la Camera dove ha partecipato al ...Ha avuto inizio alle 20:30 il Cdm sulla manovra di bilancio. Al termine della riunione, si terrà una conferenza stampa. A riferirlo è stato il presidente del Consiglio Giorgia Meloni . 'Facciamo la ... Reddito di cittadinanza, le nuove regole per chi lo percepisce Si va verso l'introduzione della cosiddetta tampon tax in manovra. Il governo avrebbe infatti deciso di sforbiciare l'Iva per pannolini e assorbenti portandola al 5%. La norma dovrebbe essere ...«Il Reddito di cittadinanza verrà riformato così come avevamo annunciato, c'è un anno transitorio nel quale comunque tutte le persone in difficoltà ...