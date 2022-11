Ranking ATP | la classifica finale del 2022 Alcaraz n 1 | Djokovic guadagna 3 posizioni | Sinner davanti a Berrettini

(Di lunedì 21 novembre 2022) Lunedì per fare bilanci e comprendere cosa sia accaduto nelATP dopo le Finals di Torino. Il serbo Novakè tornato a trionfare nel Master di fine anno sette anni dopo l’ultima volta, diventando il più “anziano” vincitore del torneo (35 anni e 182 giorni) e soprattutto eguagliando lo svizzero Roger Federer alla voce “successi” in questa competizione (6). Alla fine della fiera, Nole, senza avere il contributo di tre Slam (assenze agli Australian Open e agli US Open e Wimbledon privo di punti) e non disputando quattro Masters1000 (Indian Wells, Miami, Montreal e Cincinnati), conclude l’anno al n.5 ATP con 4820 punti all’attivo. Un qualcosa di davvero impressionante. Vero è che anche in Spagna possono festeggiare dal momento che potranno godere di unamondiale con due giocatori ai primi due posti: Carlos ...

Ma ildimostra sempre chi ha avuto la stagione migliore, e Alcaraz è il n.1 del mondo. Non ... D: Questo è il tuo sesto titolo alleFinals, ma il primo dopo sette anni. Quale è stato il più ...Wta La stagione2022 si è conclusa ufficialmente poche ore fa. È stato un anno molto compplicato per il mondo del tennis, sicuramente diverso dal normale. Abbiamo visto casi come ...Il serbo si aggiudica per la sesta volta il torneo, come lo svizzero, superando il norvegese in due set per 7-5, 6-3 ...