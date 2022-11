Questa potrebbe essere solo la Coppa del Mondo per l’approccio inglese “funzionale | pratico | realistico” di Southgate

Leggi su justcalcio

(Di lunedì 21 novembre 2022) Abbiamo tradotto per voi questo articolo:del, con i suoi tempi di preparazione ridotti,giocare nelle mani di Gareth”? Quando l’allenatore iraniano Carlos Queiroz parla del calcio, è evidente che l’ex allenatore del Manchester United conserva un grande amore e affetto per il modo in cui si gioca a These Shores. Quando parla del calcioe in particolare della sua squadra iraniana che inizia la sua campagna didelcontro l’Inghilterra, c’è un luccichio nei suoi occhi. Non vede l’ora dipartita, e sono pochi coloro che amano di più il gioco ...