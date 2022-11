Quando l’incontro col genitore detenuto aiuta a ricostruire i legami familiari e fa prevenzione

Leggi su bergamonews

(Di lunedì 21 novembre 2022) “Basta un disegno, un colore, un tavolo alla sua altezza e il bambino capisce. Sente che quel luogo estraneo non lo è completamente e si accorge che altri bambini ci passano. Nel tempo, si dirige spontaneamente verso quell’ambiente, perché sa che esiste”. Lia Sacerdote è presidente dell’associazione ‘Bambinisenzasbarre’, che da vent’anni si prende cura delle relazionitra minori e genitori detenuti con interventi ed iniziative che interessano il ‘dentro’ e il ‘fuori’ dal carcere, spaziando (solo per citarne alcuni) dalla formazione della Polizia Penitenziaria al Telefono Giallo (consulenza telefonica per famiglie e operatori), dai gruppi di parola dedicati alle madri e ai padri detenuti al monitoraggio dell’applicazione della Convenzione dei Diritti dell’Infanzia e Adolescenza. L’ambiente descritto dalle parole della Presidente è quello dello Spazio Giallo ...