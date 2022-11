Qatar 2022 | senti Southgate | “L’Inghilterra si inginocchierà contro il razzismo”

(Di lunedì 21 novembre 2022) Il Mondiale appena iniziato inè stato accompagnato da mille polemiche, tra cui quella legata alla mancanza di diritti umani del paese ospitante. Per questo motivo molte nazionali stanno pensando a una fascia arcobaleno come supporto alla comunità LGBT che verrà indossata dai capitani. Al momento hanno aderito Germania, Galles e Inghilterra I Tre Leoni guidati dal ctnon si esporrano soltantol’omosessualità ma ancheil, come affermato dallo stesso commissario tecnico: “Abbiamo discusso tra noi e abbiamo deciso che ci inginocchieremo prima del fischio d’inizio“. InghilterraMondiale La nazionale inglese esordirà alle 14 italianel’Iran. Vedremo se il capitano Harry Kane porterà la tanto discussa fascia ...

Non ci sarà nessuna fascia a favore della comunità LGTB ai Mondiali in Qatar. Tante federazioni, tra cui Inghilterra, Francia, Belgio, Danimarca, Germania, Olanda e ...