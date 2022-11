Qatar 2022 | l’uscita a vuoto di Mendy scatena ironia web

(Di lunedì 21 novembre 2022) (Adnkronos) – Due brutti errori che gli sono costati la sconfitta della sua squadra, il Senegal, e l’implacabile del web. E’ accaduto ad Edouard, il portiere del Senegal che nella sfida persa per 2-0 dal suo team contro i Paesi Bassi nel Gruppo A dei Mondiali, al 37? ha sbagliato il tempo su un cross dalla trequarti di De Jong favorendo il colpo di testa di Cody Gakpo. Il web impazzisce, e il nome dibalza subito in tendenza su Twitter: “Ma che è successo a quest’uomo? Era ubriaco?”, scrive qualcuno. “Che portiere osceno, sembra uno scherzo”, commenta un altro. “Ma che sfortuna il Chelsea che ha dovuto giocare contro di noi senza”, ironizza un milanista. L’nasce soprattutto dal fatto che Edouardè il Miglior Portiere del 2021 secondo la Fifa. ...

... con la malinconica sconfitta dell' Italia nell' amichevole contro l'Austria ad amplificare i rimpianti per la mancata presenza degli Azzurri a, il mondo arbitrale è sempre più nella ...... pagelle Stati Uniti Galles Le pagelle dei protagonisti del match tra Stati Uniti e Galles, valido per il primo turno del girone B dei mondialiTOP: Pulisic, Weah, Sargent FLOP: Ramsey, ...Ar-Rayyan, 21 nov. -(Adnkronos) – Gli Stati Uniti sono in vantaggio per 1-0 sul Galles, al termine del primo tempo del match valido per il gruppo B dei mondiali di Qatar 2022, in corso di svolgimento ...Luigi De Siervo, amministratore delegato della Lega Serie A, è intervenuto a La Politica nel Pallone su Rai GR Parlamento ...