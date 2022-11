Qatar 2022 | l' uscita a vuoto di Mendy scatena ironia web | ' era ubriaco' ?

Mondialivince l'Italia del food L' Italia di Mancini ai Mondialialla fine non ci è andata (e ha chiuso pure male l'anno con il 2 - 0 nell'ultimo test amichevole in Austria ), in compenso c'è ...... che raggiunge in vetta al Girone A l'Ecuador, reduce dal successo nella gara d'esordio contro il. Non male l'avvio di gara a livello caratteriale dei senegalesi, ma le due potenziali occasioni ...Problemi per gli spostamenti privati in auto in Qatar in concomitanza con la Coppa del Mondo Fifa. Chi vive in Arabia Saudita - sottolinea un rapporto di Arab News - potrà effettuare viaggi ...Roma, 21 nov. (Adnkronos) – Due brutti errori che gli sono costati la sconfitta della sua squadra, il Senegal, e l’ironia implacabile del web. E’ accaduto ad Edouard Mendy, il portiere del Senegal che ...