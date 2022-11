Qatar 2022 | la parabola di Mendy | da eroe in Coppa d' Africa agli errori contro l' Olanda

(Di lunedì 21 novembre 2022) Doha, 21 nov. - (Adnkronos) - Inizio mondiale da incubo per Edouard. L'estremo difensore del Senegal è stato protagonista di duedecisivi nel kol'all'esordio delladel mondo che hanno confermato il suo momento difficile. Campione d'a inizio anno e miglior portiere del torneo,ha perso il posto da titolare al Chelsea negli ultimi mesi e anche inè stato infatti decisivo in negativo, permettendoOrange di conquistare il successo nella sfida del gruppo A. Gara bloccata a Doha, con Gakpo che è riuscito a dare il vantaggio all'a 6' dal 90' sfruttando l'indecisione di: uscita a vuoto del portiere del Chelsea e 1-0. Al quale è seguito il ...

Chi sarà il giocatore decisivo di'Credo che Mbappé abbia tutto per esserlo'. E' il Mondiale degli infortuni e delle rinunce all'ultimo momento, basta guardare cos'è capitato a Benzema e ...... moviola Stati Uniti Galles L'episodio chiave della moviola del match tra Stati Uniti e Galles, valido per la prima giornata del Mondiale di. Arbitro sarà il qatariota Al - Jassim. L'..."Non scommettete sui Mondiali in Qatar", questo il monito del presidente del Codacons Carlo Rienzo in un'intervista rilasciata ai microfoni ...Il Mondiale di Qatar 2022 è iniziato ufficialmente ieri, ma quella cominciata oggi sarà la settimana in cui entrano in campo anche i protagonisti della Fiorentina. I quattro ...