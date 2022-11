Qatar 2022 | i mondiali dello sportwashing negli stadi costruiti con sudore e sangue dai lavoratori

(Di lunedì 21 novembre 2022) A 12 anni di distanza dall’assegnazione,che non sarebbero mai statisenza lo sfruttamento estremo (in migliaia di casi fino alla morte) di centinaia di migliaia dimigranti, sono iniziati idi calcio di. I lettori e le lettrici di questo blog hanno potuto seguire, di anno in anno, le denunce sui turni di lavoro massacranti, sugli stipendi trattenuti e mai versati, sugli alloggi sub-umani e su altre violazioni dei diritti umani subite daimigranti. Dopo sette anni di silenzio, nel 2017 le inchieste giornalistiche, le denunce delle organizzazioni per i diritti umani e le pressioni dei sindacati sull’Organizzazione internazionale del lavoro hanno costretto le autorità del ...

