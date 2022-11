Qatar 2022 | già fatta la storia dopo la prima partita

(Di lunedì 21 novembre 2022) Ieri è finalmente iniziato il Mondiale più discusso di sempre.tutte le contestazioni in merito alla sua realizzazione,ha visto prendere vita con ladi esordio tra i padroni di casa e l’Ecuador. Un match che avrebbe già dovuto dire tanto, anche perché questa è lapartecipazione per iiano al Campionato del Mondo. La curiosità dunque era alta, ma il campo che è sempre giudice ineluttabile ieri ha emesso il suo primo verdetto. Non c’è stata maitraed Ecuador. I sudamericani hanno dominato dal primo all’ultimo minuto, non dando mai l’impressione di poter subire le rappresaglie nemiche. Anzi, tutto il contrario: pare solo un caso invece che lad’esordio di questo ...

Il gesto dei giocatori inglesi è nato per sostenere la causa Black Lives Matter dopo la morte di George ...Dopo la cerimonia di inaugurazione, si è conclusa la prima gara dei Mondiali di calcioin. Padroni di casa sconfitti dall'Ecuador per 2 a 0, decide una doppietta del capitano Enner Valencia: la prima rete al 16' realizzando un calcio di rigore assegnato dal direttore di gara ...La partita d’esordio giocata ieri tra Qatar ed Ecuador, non deve far dimenticare le polemiche scatenate dalle dichiarazioni del presidente della Fifa, Gianni Infantino, alla vigilia dei Mondiali. L’ip ...Un Mondiale che sin dalla sua assegnazione ha suscitato forti polemiche. Il primo Mondiale in pieno autunno, il primo Mondiale in un Paese arabo. Tante prime volte che rendono questa Coppa del Mondo a ...