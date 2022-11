Qatar 2022 | dai giocatori dell’Iran il primo fatto dei Mondiali

(Di lunedì 21 novembre 2022) (Adnkronos) – I gesti simbolici hanno sempre un valore relativo. Dipende da chi li fa, da come si fanno, dalla posta in gioco. Alcuni sono più forti di altri, e possono lasciare il segno. La decisione deidi non cantare l’inno, rimanendo immobili e in silenzio in polemica con le violenze di cui è responsabile il regime di Teheran, sono ilsignificativo deiin. Volti tirati, di fronte al mondo e con le telecamere a stringere sugli occhi, con il pubblico diviso tra i fischi e qualche striscione a sostegno dei diritti umani, per prendere una posizione netta, senza alcuna ambiguità. La nazionale di calciosi dissocia dal proprio Paese perché non vuole accettare di omologarsi. E questa scelta ...

