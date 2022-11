Qatar 2022 | caos sulla fascia Lgbt E la Fifa fa la furbata

Leggi su nicolaporro

(Di lunedì 21 novembre 2022) Che poi non ci voleva un genio a capire che questo Mondiale, sul tema dei diritti, sarebbe stato un gran casino. Se insegui il denaro (ben venga, per carità) delè chiaro che sarai costretto a turarti il naso. Non ci sarebbe nulla di strano, se non fosse che negli ultimi anni l’intero mondo del pallone ha puntato tutto (o quasi)campagne di non discriminazione. Fai fatica a presentarti come paladino del “respect” e dei dirittiq+ se poi sei costretto a scendere a patti con le regole un tantino stringenti deiioti. L’ultima figura barbina della, dopo l’imbarazzante intervista di Gianni Infantino e le polemiche sui 6.500 lavoratori migranti morti per costruire gli stadi, ruota attorno allada capitano. Alcune federazioni avevano espresso il desiderio di ...