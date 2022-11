Psg | Al Khelaifi | “Non venderemo il club Ma potremmo cedere quote”

(Di lunedì 21 novembre 2022) “Nonil Psg mauna piccola percentuale. Stiamo valutando diverse proposte“. Lo ha detto Nasser Al, presidente del Paris Saint Germain, a “Talk Sport” a proposito della possibilità di aprire a nuovi investitori negli affari delparigino. In questi gioni sono emerse alcune indiscrezioni sull’interesse di un fondo americano per il 15% della società francese. La QSI vuole comunque rimanere al timone, tanto da aver rifiutato una proposta da “oltre 4 miliardi di euro” peril Psg. “La gente dice che pensiamo solo a spendere ma la verità è che investiamo: abbiamo comprato ilper 70 milioni di euro e ora vale più di 4 miliardi”, ha aggiunto Al. SportFace.

Per adesso il club di Al-Khelaïfi continuerà a pensare al campo con la Ligue1 da vincere e il sogno Champions League da raggiungere. I francesi saranno impegnati negli ottavi di finale contro i ...