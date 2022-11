(Di lunedì 21 novembre 2022) Le notizie che arrivano sulla nuova legge di bilancio sono in gran parte positive. Nessuna esplosione del, priorità alla crisi energetica, rispetto parziale delle promesse elettorali. I provvedimenti migliori, anche se bisognerà aspettare la bozza finale, sono l’innalzamento della Flat tax per gli autonomi a 85,000 euro e la riformulazione del reddito di cittadinanza. Due scelte che rendono chiara l’impostazione del governo, prima chi produce e lavora. Non era scontato dopo anni dia valanga ed espansione della spesa pubblica. Positiva anche la proposta di stanziare oltre mezzo miliardo in due anni per rifinanziare la 'Nuova Sabatini', diventata uno strumento strutturale di sostegno al sistema delle Pmi per l'acquisto o acquisizione in leasing di beni strumentali. Il Ministero delle Imprese e del made in Italy stima uno stanziamento ...

Panorama

...le pensionie un taglio al reddito di cittadinanza Così come un provvedimento ponte sulle, ... La parola d'ordine a Palazzo Chigi e al Mef èper mantenere in equilibrio i conti pubblici .Così come un provvedimento ponte sulle, con l'eventuale introduzione di quota 103, con la ...meridionale prima grana per Meloni La parola d'ordine a Palazzo Chigi e al Mef èper ... Prudenza su pensioni e bonus. La manovra congela deficit e debito C’è molto realismo fiscale che significa prudenza sui conti pubblici, preferenza a politiche di defiscalizzazione, concretezza sul reperimento delle risorse per lo Stato. Si riducono i bonus, non c’è ...Ultimi ritocchi alla manovra economica in vista dell’approvazione attesa per domani, lunedì 21 novembre, in Consiglio dei ...