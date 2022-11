Provincia di Salerno | Franco Alfieri è il nuovo presidente

(Di lunedì 21 novembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto– “È stato un bel gioco di squadra, di tutta la coalizione di centro sinistra ed ora non ci resta che lavorare alle tante priorità, nell’auspicio che l’ente possa tornare alla centralità che aveva una volta senza però che questo sia un alibi al non si può fare”: sono le prime parole con le quali nella serata di ieri,, sindaco di Capaccio Paestum ha interrotto il lungo applauso che lo ha accolto nel Salone Bottiglieri di Palazzo Sant’Agostino dopo che le urne hanno confermato la sua vittoria alla presidenza delladì. Con poco meno del 70% dei voti,non ha avuto alcuna difficoltà e neanche nessun dubbio di battere la candidata del centro destra, Sonia Alfano. Ieri a festeggiare ...

E' Franco Alfieri il nuovo presidente delladi. Il sindaco di Capaccio Paestum, con quasi il 70% dei voti (58.654 voti ponderati) si è aggiudicato la sfida contro Sonia Alfano (25.214 voti), sindaco di San Cipriano Picentino, ......a partire dalla prossima settimana delle prove di evacuazione in alcune scuole delladi ... gli Ordini di Pescara, Matera,, Udine, Genova, Bergamo, Isernia, Cuneo e Vicenza. ...Valzer di supplenti sulle stesse cattedre. Il boom di rinunce e dimissioni spinge il Provveditorato a scorrere le graduatorie provinciali per correre subito ai ripari. Dopo circa un trimestre ...Stampa“Un buonissimo risultato (69,94%) per Alfieri eletto presidente dell’Amministrazione provinciale di Salerno. A Franco i nostri più affettuosi complimenti“. E’ quanto scrive, in un post pubblicat ...