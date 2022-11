Prostitute uccise a Roma | è caccia a chi ha aiutato De Pau | giallo su auto e smartphone

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di lunedì 21 novembre 2022) Ha trascorso un’altra notte in carcere Giandavide De Pau, l’uomo di 51 anni sospettato di essere il killer, l’re del triplice omicidio che ha sconvolto la‘bene’, il quartiere Prati. Lui avrebbe ucciso, accoltellato e lasciato nude tre donne: prima Marta Castano, la 65enne colombiana, poi le due cinesi, trovate senza vita in un appartamento in via Augusto Riboty. Tre donne, che nella vita lavoravano comedallo stesso uomo. Da Giandavide De Pau, che in passato è stato autista e guardaspalle del boss Michele Senese. Cosa ha detto il killer di Prati Il serial killer, che è stato fermato sabato mattina all’alba casa della mamma in zona Balduina, continua a dire di non ricordarsi nulla. “Ho vagato per due giorni, camminando e in macchina, senza mangiare, non ricordo bene. Non ero mai stato ...