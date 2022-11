Prostitute massacrate a Prati | il presunto killer resta in carcere | si cerca l’arma del delitto

Leggi su ilfaroonline

(Di lunedì 21 novembre 2022) Roma – È stata ritrovata a Roma l’auto, una Toyota Iq, con cui Giandavide De Pau, il cinquantunenne accusato dell‘omicidio delle tre donne uccise giovedì scorso nel quartierea Roma, è arrivato in via Riboty, dove sono state uccise le due cinesi. Secondo quanto emerso dall’analisi delle immagini di videosorveglianza De Pau con la stessa auto si è poi spostato in via Durazzo dove è stata accoltellata a morte la colombiana sessantacinquenne Marta Castano Torres. Dopo essere stato nell’appartamento in via Riboty e poi in via Durazzo, De Pau ha avuto un incidente stradale e la sua auto, una Toyota Iq, danneggiata, è stata ritrovata dagli investigatori in un deposito. L’ipotesi è che l’uomo abbia raggiunto casa della madre e della sorella in taxi con gli abiti ancora sporchi di sangue. Sull’auto sono ora in corso i rilievi della Polizia scientifica e ulteriori ...